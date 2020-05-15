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В Николаеве из-за коронавируса в неблагополучные семьи вернули 160 детей

15 мая, 14:30

Тина Наринецкая

У службы по делам детей нет возможности обследовать эти семьи

В Николаеве, где коронавирусом заражаются целые семьи, на карантин закрыли интернаты. Теперь 160 детей в городе снова вернули в неблагополучные семьи. Об этом на заседании городской комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям рассказала депутат местного горсовета Елена Киселева, сообщают "Новости N".

"Дети вернулись в те семьи, из которых они были изъяты в силу того, что родители не могут выполнять свои обязанности, не могут их кормить, следить за ними. Сегодня интернаты вернули детей в эти сложные семьи. У городской службы по делам детей нет возможности проводить обследование этих семей — нет финансирования. Я молчу об отсутствии обучения в таких семьях, и о такой серьезной проблеме, как семейное насилие. И нам надо подходить к решению этой проблемы", – заявила она.

Депутат отметила, что сейчас эти дети оказались просто никому не нужными.

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"По сути, это "государственные дети". На их питание, обучение, содержание в интернате выделялась субсидия из государственного бюджета в областной. Сейчас все эти деньги не тратят — детей вернули в семьи, эти деньги сэкономлены. Куда их дели, эти средства? Почему их сейчас не выделяют на поддержку этих детей? На то, чтобы, находясь в неблагополучных семьях, они получали питание, какие-то другие необходимые вещи? Они, выходит, никому не нужны, о них не подумали", - добавила Киселева.

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По ее словам, на данный момент решения этой проблемы в городе не придумали.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве умерла зараженная коронавирусом женщина. Врачи предполагают, что 80-летнюю пациентку одной из больниц заразила дочка, приезжавшая к ней из Москвы.

Также мы писали о скандале в больнице Кривого Рога, где выписали 15 пациентов с активным коронавирусом.

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