COVID-19 в Николаевской области: заражаются целыми семьями и переносят бессимптомно

В регионе коронавирус подтвердили у 225 человек

В Николаевской области растет число зараженных коронавирусом – COVID-19 в регионе подтвердили у 225 человек. Как переносят болезнь местные жители, рассказали в управлении здравоохранения Николаевского горсовета, сообщает "Корабелов.Инфо".

Как говорят чиновники, люди инфицируются целыми семьями, а сама болезнь протекает без симптомов. В частности, в Николаеве один из сотрудников "Николаевводоканала" заразил своих жену и двух сыновей. Сейчас вся семья лечится дома, за заболевшими наблюдают медики.

"То, что большинство заболеваний у выявленных лиц с коронавирусом являются бессимптомными, говорит о том, что 80% случаев заражения не заметят", – отметила начальник управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай.

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Служащая отметила, что только за минувшие выходные, 9-11 мая, в Николаеве мобильные бригады обследовали на дому 100 пациентов.

Напомним, недавно глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что в регионе скрывают реальные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Отметим, что на данный момент в Украине коронавирус подтвердили уже у 16 425 человек.

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