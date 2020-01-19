Изнасиловал и ограбил клиентку: киевскому таксисту избрали меру пресечения

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В Киеве водителю такси, которого обвиняют в изнасиловании клиентки, избрали меру пресечения. Мужчину на время следствия отправили под круглосуточный домашний арест.

Как рассказали в пресс-службе столичной полиции, таксист не только изнасиловал пассажирку, но и ограбил ее. Поэтому мужчину обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины – изнасилование и грабеж.

Напомним, инцидент произошел в августе 2019 года. Тогда в полицию обратилась женщина и заявила, что ее ограбил и изнасиловал таксист. Выяснилось, что клиентка была пьяная, и водитель решил воспользоваться ее беспомощностью.

Кроме того, мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу. Он жестоко избил его и нанес ему несколько ударов ножом в пах. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

В связи с тем, что изнасилования случаются весьма часто, новости "Сегодня" выяснили, как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой: ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

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