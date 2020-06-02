Изнасилование в Кагарлыке: подозреваемых не раз обвиняли в насилии

Юрист рассказал о десятке жалоб на подозреваемых в изнасиловании

На полицейских из Кагарлыка, которых подозревают в изнасиловании и издевательствах в помещении местного отдела полиции, уже не раз жаловались из-за насилия.

Об этом в своем Facebook сообщил юрист Маси Найем.

"На полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, раньше были жалобы. Более десяти заявлений от разных людей было написано на подозреваемых. В заявлениях шла речь о насилии", - подчеркнул адвокат.

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Юрист также выразил уверенность в том, что соответствующая реакция Департамента внутренней безопасности помогла бы избежать инцидента с изнасилованием.

"Но этот Департамент фактически не работает. Поскольку осталась клановая привычка: свои прикрывают своих. Потому подозреваемых точно должно быть больше. В том числе из личного состава Департамента внутренней безопасности", – резюмировал Найем.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заверил, что круг подозреваемых расширится.

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Отметим, что служба внутренней безопасности Нацполиции задержала двоих полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

Позже суд избрал меру пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

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