Изнасилование в Кагарлыке: стало известно о еще одном преступлении полицейского

Уголовное производство против Кузива было открыто еще в январе

Один из подозреваемых в избиении и изнасиловании девушки в отделении полиции в Кагарлыке Николай Кузив задолго до этого избил еще одного человека. Об этом на своей странице в Facebook рассказал бывший адвокат пострадавшей девушки Евгений Мельниченко.

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"Почему стал возможен Кагарлык в его резонансном виде в мае 2020? Стало известно, что задолго до случая изнасилования и избиения девушки персонажами из Кагарлицкого отделения полиции в прокуратуре и ГБР мертвым грузом лежало дело другого пострадавшего, которого избил том числе и известный нам теперь Кузив Николай", - написал правозащитник.

По его словам, этот случай произошел еще в январе. Тогда против Кузива открыли уголовное производство, но за его расследование никто не брался.

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"Кузив не только не был тогда отстранен, но и получил уверенность своей безнаказанности", – добавил адвокат.

Ранее мы рассказывали, что в Офисе генпрокурора готовят новые обвинения в отношении сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке. Уголовные производства были открыты уже после скандала с изнасилованием.

Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заверил, что круг подозреваемых в резонансном деле расширится.

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