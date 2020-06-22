Изнасилование в Кагарлыке: стало известно о еще одном преступлении полицейского

Один из подозреваемых в избиении и изнасиловании девушки в отделении полиции в Кагарлыке Николай Кузив задолго до этого избил еще одного человека. Об этом на своей странице в Facebook рассказал бывший адвокат пострадавшей девушки Евгений Мельниченко.
"Почему стал возможен Кагарлык в его резонансном виде в мае 2020? Стало известно, что задолго до случая изнасилования и избиения девушки персонажами из Кагарлицкого отделения полиции в прокуратуре и ГБР мертвым грузом лежало дело другого пострадавшего, которого избил том числе и известный нам теперь Кузив Николай", - написал правозащитник.
По его словам, этот случай произошел еще в январе. Тогда против Кузива открыли уголовное производство, но за его расследование никто не брался.
"Кузив не только не был тогда отстранен, но и получил уверенность своей безнаказанности", – добавил адвокат.
Ранее мы рассказывали, что в Офисе генпрокурора готовят новые обвинения в отношении сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке. Уголовные производства были открыты уже после скандала с изнасилованием.
Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заверил, что круг подозреваемых в резонансном деле расширится.
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