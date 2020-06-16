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Изнасилование и пытки в Кагарлыке: подозреваемым грозят новые обвинения

16 июня, 12:42

Руслан Ровик Руслан Ровик

Применение насилия в полицейском участке Кагарлыка было системным, заявили в ОГП

В Офисе генпрокурора готовят новые обвинения в отношении сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке, Киевской области, подозреваемых в пытках женщины.

Об этом заявил начальник спецдепартамента ОГП по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, случаи насилия в полицейском участке Кагарлыка были и ранее, в связи с чем уже открыто несколько новых уголовных производств, их фигурантами, в частности, являются Николай Кузив и Сергей Сулима – подозреваемые в изнасиловании в райотделе.

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Как пояснил Белоусов, уголовные производства были открыты уже после скандала с изнасилованием.

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"Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применения насилия. – Ред.) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников, и в целом в райотделе", - добавил он.

Отметим, что служба внутренней безопасности Нацполиции задержала двоих полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

Позже суд избрал меру пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

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пытки расследование полиция изнасилование насилие Кагарлык Офис генпрокурора

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