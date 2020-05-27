"Изнасиловали за отказ дяде Коле": адвокат рассказал жуткие детали зверства копов в Кагарлыке

Девушку насиловали и пытали с семи вечера до четырех утра

Адвокат Евгений Мельниченко, который ведет дело жертвы полицейских в Кагарлыке, рассказал подробности резонансного преступления.

По его словам, девушку в полицейский участок заманил сосед, а изнасиловали ее "за отказ дяде Коле" (подозреваемому Николаю Кузиву, – Ред.).

"Девушку привез на "Опеле" сосед, который заманил потерпевшую в отдел полиции будто на допрос по поводу ограблений в деревне. 23 мая 2020 года, в субботу, сосед привез девушку будто на вызов в полицию, где ее ждал "дядя Коля", начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка. Сосед сейчас в розыске, у него трое детей, разведен, 39 лет", – написал Мельниченко на своей странице в Facebook.

По его словам, в отделе полиции потерпевшую ждали "пьяный дядя Коля и Сережа – работники полиции".

"Этот дядя Коля раньше добивался потерпевшую и говорил ей "отдашь, когда я скажу, поняла". Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До четырех утра с семи вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики и заставляли пить потерпевшую", – рассказывает адвокат.

По словам Мельниченко, "это была месть дяди Коли, что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним".

"Насиловал подчиненный Сережа (подозреваемый Сергей Сулима, – Ред.), а дядя Коля душил и бил...", – отметил адвокат.

Мельниченко добавил, что помогает потерпевшей бесплатно, а также рассказал, что у женщины есть пятилетняя дочь с ДЦП, которая нуждается в лечении.

Напомним, ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции за изнасилование местной жительницы 1994 года рождения.

После этого глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил подозреваемых Николая Кузива и Сергея Сулиму, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и расформировал подразделение. Кроме того, он отправил весь личный состав Кагарлыкского отделения полиции на переаттестацию.

Отметим, что и Кузив, и Сулима отказались признать свою вину. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

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