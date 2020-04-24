Какая ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне: последние данные и шокирующие фото

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о продолжении ликвидации пожаров в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 24 апреля ситуация в Зоне кардинально не изменилась. В частности, продолжается тушение на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. По-прежнему основные усилия направлены на локализацию трех ячеек – с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка – тления пеньков, остатков древесины и торфянике.

На данный момент создано 863 км минерализированных полос. К тушению привлечены 1066 человек и 253 единицы техники, в том числе два вертолета, которые вчера сбросили 236 тонн воды.

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Со спутника пожары в Зоне отчуждения выглядят так:

Вместе с тем, волонтеры и активисты отмечают, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне остается критической. Член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко напомнил, что в Зоне выгорают дотла объекты ЮНЕСКО. Также глава Общественного совета при Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Александр Сирота опубликовал новые фото последствий пожаров из Кривой Горы.

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Кроме этого, в Чернобыльском радиационно-биосферном заповеднике сообщили, что, по предварительным оценкам, в результате пожаров пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет примерно 5% всей территории. Также оценена ориентировочная площадь, пройденная пожарами в Котовском лесничестве, – общая площадь поврежденных экосистем 6198 га (36% площади лесничества). Из них леса – 3238 га, залежи с имеющимся природным восстановлением – 2744 га, болота – 169 га, несомкнутые лесные культуры – 10 га, территории под ЛЭП – 37 га.

Напомним, что пожары в Зоне отчуждения тушат уже 20 дней. Сейчас там проходит антидиверсионная операция:

Также вспыхнули леса и в соседней Житомирской области. Они уже нанесли ущерб в десятки миллионов гривен.

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Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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