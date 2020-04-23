Пожары под Чернобылем: как изменилась ситуация и есть ли угроза гари в Киеве

Кардинально ситуация в Зоне отчуждения не изменилась

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров, вспыхнувших еще в начале апреля.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 23 апреля ситуация кардинально не изменилась, спасатели тушат пожары на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. По-прежнему основные усилия направлен на локализацию трех ячеек – с. Рассоха, с. Кривая Гора и села Рудьки – Буряковка.

Инженерная техника уже "пробила" 800 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1164 человека.

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Кроме того, спасатели опубликовали карту лесных пожаров в Зоне отчуждения и Житомирской области со спутника:

/ Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,011 мР/ч, Киевская область – 0,012 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч, Чернобыль – 0,021 мР/ч, на КПП Дитятки 0,02 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч).

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Вместе с тем, в столице по состоянию на утро 23 апреля смога не наблюдается, уровень загрязнения воздуха при норме в 0-50 пунктов, по данным сервиса iqair.com, составляет 68 пунктов. Также столица наконец выбыла из ТОП-10 городов мира с самым загрязненным воздухом.

Также небольшое превышение нормы по городу показывает агрегатор данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot, однако на Троещине, в Буче и в Белогородке нормы значительно превышены.

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Ранее сообщалось, что в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС существуют проблемы с ликвидацией возгораний из-за труднопроходимости леса.

Тем временем масштабные пожары продолжаются и в Житомирской области. Как живут люди, оставшиеся без жилья вследствие ЧП, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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