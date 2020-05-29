Каждый из них будет сидеть в тюрьме – Аваков об участниках перестрелки в Броварах

Аваков назвал шокирующую суму в 220 млн гривень в год, из-за которой началась потасовка

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, из-за чего произошла стрельба в Броварах.

Так, между Киевом и Броварами ежедневно курсируют маршрутные такси. Стоимость билета – 14 гривен и 600 тысяч гривен в месяц заработка маршрутчиков. В год это – 220 млн гривен.

"Этот рынок делят две группы, часть рынка – "белая", а часть "серая", которая относится к тем же группам перевозчиков. В какой-то момент они решили, что могут нанимать бандитов для выяснения отношений и они это сделали: назначили "стрелку" как в лихих 90-тых в 6:30 утра, которая закончилась потасовкой и стрельбой", – заявил Аваков.

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Три человека находятся в больнице с ранениями – это участники этой перестрелки. Несколько пуль попали в окна обычных жителей.

"Из-за этого мы квалифицируем эти события как тяжкое преступление, совершенное группой лиц", – заметил Аваков.

"Мне жаль этих ребят. Они приехали заработать 800 гривен в день из Винницы, из Киева. Каждый из них будет сидеть в тюрьме", – резюмировал он.

Заметим, что 28 участников стрельбы в Броварах задержаны.

Видео: Пресс-служба МВД

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Ранее сообщалось, что фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах, уже известны правоохранителям. Об этом заявил Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины.

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