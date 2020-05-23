В Киевской области 16-летний парень в упор расстрелял человека

В Киевской области, где ранее приняли решение не ослаблять карантин, 16-летний парень из огнестрельного оружия смертельно ранил жителя Вышгорода. Как сообщает Главное управление полиции в Киевской области, трагедия произошла сегодня, 23 мая, около трех часов ночи в центре города.

"Произошло столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами. Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел оппоненту. В это время один из компании стрелка сильно ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, травмированный мужчина вызвал полицию", – рассказали правоохранители.

От полученного огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода скончался на месте происшествия. Его тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители уже установили и задержали всех участников инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет и один 19-летний парень.

"Среди задержанных – 16-летний несовершеннолетний, основательно подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает в Сумской области", – рассказали в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 и по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Несовершеннолетнему уже объявлено о подозрении за совершение умышленного убийства.

Также решается вопрос об объявлении подозрения за содеянное хулиганство другим фигурантам преступления. Полиция устанавливает свидетелей происшествия.

Напомним, ранее в Житомирской области арендатор рыбного пруда Анатолий З. устроил бойню, застрелив семерых знакомых, приехавших порыбачить в Новоселицу Попельнянского района из Киева.

Среди убитых – мужчины от 29 до 50 лет, в том числе трое военнослужащих Нацгвардии.

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