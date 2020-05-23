Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киевской области 16-летний парень в упор расстрелял человека

23 мая, 13:49

Татьяна Власенко

Компания парней подралась с двумя взрослыми мужчинами

В Киевской области, где ранее приняли решение не ослаблять карантин, 16-летний парень из огнестрельного оружия смертельно ранил жителя Вышгорода. Как сообщает Главное управление полиции в Киевской области, трагедия произошла сегодня, 23 мая, около трех часов ночи в центре города.

"Произошло столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами. Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел оппоненту. В это время один из компании стрелка сильно ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, травмированный мужчина вызвал полицию", – рассказали правоохранители.

От полученного огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода скончался на месте происшествия. Его тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители уже установили и задержали всех участников инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет и один 19-летний парень.

"Среди задержанных – 16-летний несовершеннолетний, основательно подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает в Сумской области", – рассказали в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 и по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Несовершеннолетнему уже объявлено о подозрении за совершение умышленного убийства.

Также решается вопрос об объявлении подозрения за содеянное хулиганство другим фигурантам преступления. Полиция устанавливает свидетелей происшествия.

Напомним, ранее в Житомирской области арендатор рыбного пруда Анатолий З. устроил бойню, застрелив семерых знакомых, приехавших порыбачить в Новоселицу Попельнянского района из Киева.

Среди убитых – мужчины от 29 до 50 лет, в том числе трое военнослужащих Нацгвардии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев оружие убийство полиция вышгород

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назад
Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назадПроисшествия
Машину разнесло на куски: в Киевской области в жутком ДТП погибли три человека
Машину разнесло на куски: в Киевской области в жутком ДТП погибли три человекаПроисшествия
Копы просят опознать мужчину, тело которого нашли в лесу на столичном Виноградаре
Копы просят опознать мужчину, тело которого нашли в лесу на столичном ВиноградареПроисшествия
В Киеве сильный ветер валит деревья на людей и машины (видео)
В Киеве сильный ветер валит деревья на людей и машины (видео)Происшествия
В Киеве мотоциклист сбил полицейского и протащил его по дороге
В Киеве мотоциклист сбил полицейского и протащил его по дорогеПроисшествия
В Киеве
В Киеве "устал" еще один путепровод: рухнули конструкции (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...