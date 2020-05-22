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В Житомирской области пьяный мужчина застрелил семь человек: подробности

22 мая, 09:02

Тина Наринецкая

Подозреваемого уже задержали полицейские

В селе Новоселица Попельнянского района в Житомирской области пьяный мужчина устроил массовый расстрел. Погибли семь людей, рассказал на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Кровавая трагедия произошла сегодня, 22 мая, ночью на берегу пруда. Выяснилось, что там отдыхала компания киевлян. Старые друзья там собирались там уже не раз, чтобы половить рыбы.

"Всего по данным следствия их было девять человек, включая арендатора пруда, гражданина 3. 1962 г.р. После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором пруда", – сообщил Геращенко.

Все произошло около часа ночи. Арендатор пруда, профессиональный охотник, начал расстреливать гостей из гладкоствольного охотничьего ружья марки ИЖ. Сначала мужчина убил двоих товарищей, которые с ним остались. А потом он решил расправиться с шестью спящими. Выжить удалось только одному мужчине из компании. Он, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

На данный момент подозреваемого в убийстве семи человек уже задержали и отправили под стражу.

"Ружье, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято. Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит, вменяемый он или нет", – добавил Геращенко.

Напомним, недавно возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

А в Ивано-Франковске мужчина напал на продавца и устроил стрельбу по прохожим.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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