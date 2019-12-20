Киевлян испугал ночной взрыв: подробности

В Киеве в ночь на пятницу, 20 декабря, произошел пожар на ул. Двинской, 15 в Днепровском районе в заброшенном одноэтажном здании. В итоге пожар перекинулся также и на рядом расположенный мебельный склад. Местные жители также сообщают, что слышали на месте ЧП сильный взрыв, от которого в близлежащих домах дрожали окна.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, возгорание возникло в заваленной мусором здании около 1:35. В 2:23 бойцы локализовали возгорание и в 2:40 – ликвидировали.

Реклама

В результате пожара металлическое здание огнем уничтожено полностью, а также разобраны 20 кв. м конструкций крыши здания склада, повреждена мебель и материальные ценности.

В тренде Жуткое ДТП с Кулебой под Киевом: стало известно о состоянии пострадавших детей

На месте было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 23 человека личного состава.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Киеве во время тушения пожара на улице Братиславской, 8 бойцы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице спасли мужчину.

Также в Киеве горел детский сад. В результате инцидента погиб мужчина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама