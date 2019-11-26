Киевлян напугала серия взрывов недалеко от столицы: подробности

Раскаты были слышны на Оболони, Троещине и Лесном

Фото: Георгий Тука/Facebook

Реклама

Киевляне обсуждают в социальных сетях серию взрывов, которые произошли днем во вторник, 26 ноября, близ столицы.

Так, о взрывах сообщил на своей странице в Facebook бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

"В районе Вышгорода слышны какие-то взрывы (за 10 минут 15 раз). На горизонте появился и исчез какой-то дымок", – написал Тука и опубликовал фото.

В комментариях пользователи отмечают, что в Вышгороде ничего не было слышно, но взрывы слышались на Оболони, Троещине и Лесном. Кроме того, жители столицы предполагают, что, возможно, на полигоне в Петровцах проводятся учения.

В ГУ ГСЧС в Киевской области сайту "Сегодня" сообщили, что видели информацию в социальных сетях о взрывах в районе Вышгорода.

"Информацию видели, читали. Но официально к нам никто не обращался по поводу взрывов или других чрезвычайных происшествий в районе Вышгорода", – сообщила сайту "Сегодня" спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

При этом, как сообщили сайту "Сегодня" источники в ГСЧС, взрывы могут быть связаны с проведением учений на полигоне в Петровцах.

"Там есть полигон Национальной гвардии, они проводят учения и поэтому раздаются взрывы, которые слышат жители Троещины, Оболони и Лесного массива. Ничего сверхестественного и страшного не происходит, идут плановые учения – запускают ракеты и слышны взрывы", – сообщил источник.

Начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук сообщил, что выясняет обстоятельства.

В конце прошлого месяца на столичном рынке взорвали гранату. Как рассказал сотрудник охранной фирмы, которая приехала на сигнализацию, взрыв прогремел в проходе между МАФами. Выяснилось, что на территорию рынка зашел неизвестный и бросил взрывчатку.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце в результате взрыва на улице Пушкинской двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама