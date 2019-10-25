В Киеве посреди рынка прогремел взрыв: появились фото и видео

В Киеве на Троещине на территории рынка взорвали гранату. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел сегодня, 25 октября, около 00:40 на территории рынка "Радосинь". Как рассказал сотрудник охранной фирмы, которая приехала на сигнализацию, взрыв прогремел в проходе между МАФами. Выяснилось, что на территорию рынка зашел неизвестный и бросил взрывчатку.

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По предварительным данным, мужчина бросил гранату – на месте остались ее осколки. От взрыва и осколков побились стекла в нескольких сооружениях. На месте работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

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Напомним, вечером 22 октября в Киеве на улице Пушкинской прогремел мощный взрыв. Погибли два человека.

Друзья и побратимы погибшего военного Виктора Дегтярева с позывным "Сенсей" рассказали "Сегодня" новые подробности – почему он находился вечером на ступеньках здания на Пушкинской и какие события были в его жизни накануне трагического взрыва. По словам друзей "Сенсея", есть глубокие сомнения в том, что граната была взорвана намеренно.

Между тем гибель двух человек в результате взрыва гранаты в центре Киева полиция будет расследовать как умышленное убийство. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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