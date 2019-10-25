Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

В Киеве посреди рынка прогремел взрыв: появились фото и видео

25 октября, 09:03

Граната взорвалась в проходе между МАФами

В Киеве на Троещине на территории рынка взорвали гранату. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел сегодня, 25 октября, около 00:40 на территории рынка "Радосинь". Как рассказал сотрудник охранной фирмы, которая приехала на сигнализацию, взрыв прогремел в проходе между МАФами. Выяснилось, что на территорию рынка зашел неизвестный и бросил взрывчатку.

Реклама

По предварительным данным, мужчина бросил гранату – на месте остались ее осколки. От взрыва и осколков побились стекла в нескольких сооружениях. На месте работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

В тренде
Испытание смогом: где самый грязный воздух в Киеве и когда это пройдет

Напомним, вечером 22 октября в Киеве на улице Пушкинской прогремел мощный взрыв. Погибли два человека.

Друзья и побратимы погибшего военного Виктора Дегтярева с позывным "Сенсей" рассказали "Сегодня" новые подробности – почему он находился вечером на ступеньках здания на Пушкинской и какие события были в его жизни накануне трагического взрыва. По словам друзей "Сенсея", есть глубокие сомнения в том, что граната была взорвана намеренно.

Между тем гибель двух человек в результате взрыва гранаты в центре Киева полиция будет расследовать как умышленное убийство. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев взрыв граната Троещина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробности
Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробностиПроисшествия
В Киеве задержан
В Киеве задержан "Троещинский маньяк" – соцсетиПроисшествия
Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздуха
Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздухаДругие новости
В Киеве со второго этажа торгового центра упал ребенок
В Киеве со второго этажа торгового центра упал ребенокПроисшествия
На пешеходном мосту в центре Киева разбили очередное стекло: видео с места ЧП
На пешеходном мосту в центре Киева разбили очередное стекло: видео с места ЧППроисшествия
В Киеве женщина вывесила на балконе надпись о насилии над ребенком и пропала: видео с места ЧП
В Киеве женщина вывесила на балконе надпись о насилии над ребенком и пропала: видео с места ЧППроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...