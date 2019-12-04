Киевлян шокировали экстремалы, забравшиеся на Северный мост

Фото: Andrew Folk/Facebook

Пятеро руферов напугали жителей столицы, забравшись на верхушку Северного моста. В частности, пользователь Facebook Andrew Folk опубликовал на своей странице фотографии любителей экстрима, которые взбираются на мост по вантам без страховки.

В комментариях жители столицы возмущаются и называют инцидент "кошмаром".

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Не так давно очевидцы запечатлели на видео, как молодой человек карабкается на верхушку Северного моста по стальным конструкциям. У экстремала при этом не было страховки.

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Кроме того, столичные автомобилисты сняли на видео экстремалов, которые решили прокатиться по городу не в салоне автомобиля, а в багажнике. Так, двое мужчин сидели в открытом багажнике легковушки, пока она ехала по проспекту Правды.

Также пассажиры Киевского метрополитена стали свидетелями чрезвычайного происшествия. Мужчина вскочил на рельсы и лег между ними. Поезд остановился в нескольких метрах, и смельчак скрылся. Очевидцы даже не пытались его задержать. А полицейские прибыли, когда и след простыл.

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