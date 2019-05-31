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Киевляне опубликовали видео заплыва машин по затопленной улице

31 мая, 09:51

Инцидент произошел на Железнодорожном шоссе

Фото: kte.kmda.gov.ua
Фото: kte.kmda.gov.ua.

В Киеве в результате повреждения на трубопроводе затопило участок Железнодорожного шоссе. В паблике "Киев Оперативный" появилось видео, как 30 мая улица из-за ЧП превратилась в реку, по которой лавируют автомобили.

В пресс-службе "Киевтеплоэнерго" сообщили, что повреждение было обнаружено во время проведения гидравлических испытаний на теплоисточнике ТЭЦ-5.

"В результате повреждения произошла утечка воды на поверхность. Пострадавших нет. Сейчас повреждение локализовано", – говорится в сообщении.

На место ЧП направили аварийно-восстановительные бригады и спецтехнику для очистки территории от песка и щебня, чтобы в дальнейшем начать ремонтные работы.

Напомним, в прошлом месяце в столице прорыв трубопровода и провал асфальта произошел на улице Деловой. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины. При этом также произошел обвал дорожного покрытия, над большой ямой "зависла" машина. Также порвало трубу с горячей водой и на столичной Борщаговке на улице Симиренко между домами 7А и 7Б. В результате инцидента затопило детскую площадку во дворе жилого дома, а также провалился асфальт на парковке, вследствие чего частично под землю ушла одна из припаркованных там машин.

Ранее в спальном районе Харькова произошел масштабный потоп – холодной водой залило местный рынок. Очевидцы сняли на видео, как быстрый поток пытается перекрыть с помощью спецтехники, но быстро это сделать не удается – вода текла по ступенькам, как водопад.


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Тег Киев, потоп, прорыв трубы

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