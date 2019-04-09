Масштабный потоп в Харькове: водой залило рынок в спальном районе
Часть города осталась без водоснабжения
В спальном районе Харькова произошел масштабный потоп – холодной водой залило местный рынок. Очевидцы сняли на видео, как быстрый поток пытается перекрыть с помощью спецтехники, но быстро это сделать не удается – вода текла по ступенькам, как водопад.
В "Харьковводоканале" объяснили, что прорыв случился на магистральном трубопроводе. На месте происшествия работают сотрудники предприятия. Часть потребителей временно остались без воды. Ее местным жителям обещают подвозить автоцистернами.
Напомним, не так давно в Кривом Роге жильцы четырех квартир остались без электроэнергии и отопления – как только включили тепло, ржавые трубы не выдержали, и горячая вода начала заливать помещения.
Один из жильцов дома признался, что готовился праздновать новоселье, но вместо этого ему придется делать ремонт после потопа.
Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.
А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.
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