Киевляне шокированы страшной давкой в метро: в подземке назвали причины

Фото: Max Vozniuk/Facebook

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Киевляне, которые пользуются станцией метро "Арсенальная", жалуются, что она стала практически неприступной для пассажиров в пиковые вечерние часы. Почему так происходит и когда ситуация поменяется, мы выяснили в Киевском метрополитене.

Люди жалуются, что вход на станцию по вечерам ограничивают из-за большого пассажиропотока. Для входа на станцию работают только одни стеклянные двери, остальные наглухо заперты.

"Зачем закрывать двери и устраивать страшную давку в узком холле станции? Неужели нельзя все продумать и не устраивать людям кошмар? Когда в центре происходят митинги и акции протеста, то на "Арсенальную" вообще невозможно попасть", – жалуется местный житель Виктор Сидоров.

Из пяти турникетов на станции "Арсенальная" работают только три, а на прием жетонов – всего один. Турникет для прохода с банковской карточкой отключен. Синие карточки KyivSmartCard "глючат" и срабатывают через раз.

"Меня на "Арсенальной" чуть не задавили, приперев к стенке. После этого вообще не захожу туда и с работы вынуждена идти на станцию "Крещатик". Когда закончится весь этот кошмар?" – интересуется Ольга Смирнова.

В Киевском метрополитене говорят, что все неудобства для пассажиров на "Арсенальной" связаны с ремонтом эскалаторов на станции.

"Мы сознательно ограничиваем пассажиров на вход станции метро "Арсенальная" в часы пик. Из-за ремонта эскалатора, на станции временно изменено место размещения турникетов, их немного перенесли ближе к кассам. Там нет возможности подключить их все в работу, поэтому их функционирует меньше, чем нужно. Чтобы люди постепенно проходили на станцию, открываем только одни двери на входе. И этого хватает, чтобы люди собирались в вестибюле. Но сотрудники станции постоянно следят за количеством пассажиров перед кассами. В случае необходимости, двери могут резко открыть, чтобы выпустить всех на улицу. Мы понимаем, что людям неудобно, но по-другому организовать вход на станцию не получится, пока тут не закончится ремонт эскалаторов", – поясняет сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

По ее словам, ремонт эскалаторов проводится поочередно – раз в десять лет.

"Он необходим для работы станции, без этого просто никак нельзя обойтись. Мы понимаем, что людям неудобно и просим потерпеть еще немного. Ремонт эскалаторов на станции метро "Арсенальная" закончится в феврале 2020 года и станция заработает в обычном режиме", – заверяет Макогон.

Она добавляет, что только недавно сотрудники подземки закончили капитальный ремонт эскалаторов на станции метро "Льва Толстого". Сейчас ремонт подъемников продолжается на станции "Золотые ворота". Там по утрам ограничивают вход на станцию для пассажиров на час, чтобы в утренний час пик вывезти на поверхность пассажиров.

"После "Арсенальной" начнется капитальный ремонт эскалаторов на станции "Майдан Незалежности". Когда эскалатор проходит 150 тысяч километров, его необходимо раз в десять лет капитально ремонтировать. Всего в киевском метрополитене – 122 эскалатора, в среднем нам удается отремонтировать в год 10 эскалаторов", – добавляют в метрополитене.

Напомним, в столичном метро считают причиной очередей на станциях действие ряда факторов. В частности, это часы пик, переход города на единый билет и т.д.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о давке и очередях на станции метро "Святошин". Напомним, что на станции "Святошин" работает только один вход со стороны заводов Антонов и АТЕК, второй до сих пор закрыт на ремонт.

Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Борщаговки, где уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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