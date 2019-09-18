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Очереди и давка в столичной подземке: в метро назвали причины

18 сентября, 13:11

В Киевском метрополитене назвали факторы, влияющие на увеличение пассажиропотока

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

В столичном метро считают причиной очередей на станциях действие ряда факторов. В частности, это часы пик, переход города на единый билет и т.д. Об этом сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон, передает "Укринформ".

"Очереди могут быть по разным причинам, как и в магазине – часы пик; неравномерный подвоз пассажиров наземным транспортом; переход на е-билет (отказ от жетона); конец/начало месяца – покупка проездных билетов; открытие станции после анонимного звонка о минировании; массовые мероприятия; ремонтные работы (Святошин, Арсенальная) и т.д. У нас большой пассажиропоток и кратковременные очереди в рамках рабочего режима", – сказала Макогон.

Она напомнила, что столица полностью откажется от использования жетонов в конце октября.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали о давке и очередях на станции метро "Святошин". Напомним, что на станции "Святошин" работает только один вход со стороны заводов Антонов и АТЕК, второй до сих пор закрыт на ремонт.

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Вместе с тем в связи с ремонтом Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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Киев метро очереди

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