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Киевлянину, укравшему из магазина рюкзак, "светит" до четырех лет тюрьмы

21 ноября, 11:29

Стоимость рюкзака - 1600 гривен

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные полицейские задержали на Харьковском массиве мужчину, который украл с витрины магазина рюкзак. Ему грозит до четырех лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"По спецлинии 102 поступил сигнал от сотрудников охранной фирмы торгового центра на улице Архитектора Вербицкого в Дарницком районе. Они сообщили, что задержали мужчину, который пытался совершить грабеж. Злоумышленник в одном из магазинов торгового центра дождался отсутствия посетителей, схватил с витрины товар и начал убегать. Охранники заведения услышали крики продавца о помощи и задержали подозреваемого. У него изъяли рюкзак стоимостью почти 1600 гривен", – говорится в сообщении.

В итоге 34-летнего киевлянина задержали. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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Ранее в Киеве задержали мужчину, который пытался вынести из супермаркета плитку шоколада и коньяк, не расплатившись за товар на сумму около 3000 гривен.

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Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.

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Киев кража грабеж

Источник: Сегодня

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