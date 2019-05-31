Киевские пограничники за сутки отказались от взяток на 1800 долларов

Четыре случая предложения взяток были зафиксированы в столичных аэропортах

Фото: dpsu.gov.ua.

Столичные пограничники отказались от взяток на сумму 1800 долларов, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, четыре попытки дачи взятки за сутки зафиксировали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Три случая зафиксировали в пункте пропуска "Борисполь" и один – в пункте пропуска "Жуляны".

"100 долларов США пытался дать гражданин Узбекистана, прибывший накануне рейсом из Алматы. К таким действиям мужчина прибегнул из-за неподтверждения цели своего визита в Украину. Пограничники отказали ему в пропуске через государственную границу, а уже во время вручения решения об отказе иностранец попытался "договориться", предложив неправомерные средства", - говорится в сообщении.

Еще два случая предложения взятки офицеру пограничнику зафиксировали в аэропорту "Борисполь". Граждане пытались дать офицеру 200 и 500 долларов, чтобы он предоставил им информацию о непропуске их знакомых через границу и посодействовал в положительном решении этого вопроса.

А гражданин Ирака, прилетевший из Анкары в аэропорт "Киев", попытался подкупить пограничника, предложив 1000 долларов. Мужчина не смог подтвердить цель своего визита, поэтому решил дать взятку.

В Госпогранслужбе уточнили, что с начала 2019 года граждане предлагали пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" более 600 тысяч гривен неправомерных средств. Всего зафиксировано более 70 случаев предложения взяток.

Напомним, на Буковине пограничник наладил канал контрабанды анаболических препаратов и спортивного питания. По предварительной информации, старший прапорщик группы участковых инспекторов пограничной службы "Подворьевка" отдела "Кельменцы" Черновицкого погранотряда получил 1500 долларов взятки от гражданина Украины.

Также мы писали о курьезном случае, когда сотрудник патрульной полиции в Черновицкой области, убегая от водителя, пытался съесть 200 гривен, полученных от водителя в качестве взятки.

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