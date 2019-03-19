Иностранец хотел дать взятку пограничнику в "Борисполе"
Попасть незаконным способом в Украину пытался гражданин Нигерии
Взяткодателя из Африки задержали в пункте пропуска "Борисполь" сотрудники управления внутренней и собственной безопасности "Центр" Госпогранслужбы под процессуальным руководством Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона. Об этом сообщили в пресс-службе "Борисполя".
Попасть незаконным способом в Украину пытался гражданин Нигерии, который прибыл рейсом из Стамбула. Во время мероприятий пограничного контроля через неподтверждение цели пребывания иностранцу было отказано в пропуске через государственную границу. Однако такой ход дел не входил в планы 25-летнего мужчины.
Чтобы решить вопрос о пересмотре решения об отказе иностранец попытался "договориться" и предложил пограничнику Отдельного контрольно-пропускного пункта неправомерное денежное вознаграждение в сумме 3 тысяч долларов.
От неправомерных денег и предложения пограничник категорически отказался. Лицо задержано на основании ст.208 УПК Украины и передано представителям военной прокуратуры Дарницкого гарнизона.
Напомним, в Закарпатской области патрульные полицейские погорели на взятке. Сначала копы вымогали деньги у дальнобойщиков за возвращение прав, а потом сами предлагали им откупные, чтобы их не разоблачили.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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