Иностранец хотел дать взятку пограничнику в "Борисполе"

Попасть незаконным способом в Украину пытался гражданин Нигерии

Фото: пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Иностранец хотел дать взятку пограничнику в "Борисполе" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e30/0d9/5c7e300d984c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e30/0d9/5c7e300d984c3.jpg 2019-03-19T10:42:00+02:00 Украина Попасть незаконным способом в Украину пытался гражданин Нигерии

Взяткодателя из Африки задержали в пункте пропуска "Борисполь" сотрудники управления внутренней и собственной безопасности "Центр" Госпогранслужбы под процессуальным руководством Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона. Об этом сообщили в пресс-службе "Борисполя".

Попасть незаконным способом в Украину пытался гражданин Нигерии, который прибыл рейсом из Стамбула. Во время мероприятий пограничного контроля через неподтверждение цели пребывания иностранцу было отказано в пропуске через государственную границу. Однако такой ход дел не входил в планы 25-летнего мужчины.

Чтобы решить вопрос о пересмотре решения об отказе иностранец попытался "договориться" и предложил пограничнику Отдельного контрольно-пропускного пункта неправомерное денежное вознаграждение в сумме 3 тысяч долларов.

От неправомерных денег и предложения пограничник категорически отказался. Лицо задержано на основании ст.208 УПК Украины и передано представителям военной прокуратуры Дарницкого гарнизона.

Напомним, в Закарпатской области патрульные полицейские погорели на взятке. Сначала копы вымогали деньги у дальнобойщиков за возвращение прав, а потом сами предлагали им откупные, чтобы их не разоблачили.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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