Кива устроил драку: появилось новое видео скандального инцидента

Фото: Михаил Майман/Facebook

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Пока правоохранители разыскивают мужчину, с которым 22 января в столичном кафе на Крещатике произошла потасовка у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, в сети появилось новое видео потасовки, снятое с другого ракурса.

В свою очередь, мужчина на которого напал Кива, записал обращение, в котором изложил свою версию произошедшего.

"Попал сегодня в ситуацию. В 12 часов дня был в кафе "MOCCO". С друзьями сидели, никого не трогали. Сзади меня сидел Илья Кива, который, когда увидел меня – я уже уходил – попросил меня остановиться в грубой форме. Сказал:"А ну остановись, мне надо с тобой поговорить". Он подошел ко мне, ударил меня головой в нос и сказал, что отрежет голову и загонит милицией. Я не сдержался, оттолкнул его от себя. А этот человек написал заявление сейчас, что я его избил, у него разбита губа. Я нормальный мужчина и никогда не было таких ситуаций. Если мужчина говорит, то он должен делать. Таких людей, как Илья Кива, которые кидаются на людей и бьют их, не должно быть в Верховной Раде", – отметил Михаил Майман.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, при участии которого 22 января в кафе на столичном Крещатике произошла драка, рассказал сайту "Сегодня" свою версию произошедшего.

Напомним, что ранее в сети появилось видео потасовки. На опубликованных кадрах видно, как Кива сидит за столиком, потом встает и подходит к молодому мужчине. Между ними происходит разговор, в ходе которого Кива бьет оппонента головой, на что тот в ответ ударил нардепа.

Напомним, что в декабре прошлого года в Верховной Раде у Кивы произошел конфликт с нардепом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем. Кива начал толкать "слугу народа". В конфликт вмешались другие народные депутаты, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить.

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