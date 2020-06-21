Кличко и спасатели озвучили тревожную информацию о взрыве в Киеве

Полиция в Киеве рассматривает несколько возможных причин взрыва в многоэтажном доме на Позняках. Киевский городской голова Виталий Кличко назвал две возможные версии.

Реклама

"Одна из версий – взрыв газа, вторая версия – это взрывчатка, но сейчас работают специалисты, Служба безопасности Украины и полиция. Материалы повезли сейчас на экспертизу. В ближайшие часы будет четкий ответ на вопрос, каковы причины взрыва", - сказал он.

Также председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин также заявил, что среди версий разрушения дома на Позняках рассматривается взрыв как газа, так и взрывного устройства.

"Сейчас рассматриваются полицией все версии. Взрыв произошел предварительно на 6-м, 7-м, 8-м этажах. В результате взрыва разрушены маршевые лестничные проходы между 5-м и 8-м этажами", – сказал он.

В тренде В многоэтажном доме в Киеве прогремел взрыв: фото и видео

Напомним, прибывший на место аварии Виталий Кличко заявил, что здание необходимо разбирать, поскольку дом сильно поврежден. Сейчас эксперты обсуждают, как можно это сделать в кратчайшие строки. Кроме того, замглавы КГГА Петр Пантелеев рассказал, что возле дома установят палаточный городок для жителей дома.

Реклама

Также о взрыве рассказала очевидица происшествия. Она отметила, что проснулась от того, что ее подбросило на кровати, а затем она не могла выйти из комнаты.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама