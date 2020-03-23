Кличко уточнил число инфицированых коронавирусом в Киеве

По поводу расхождения числа заболевших с данными Минздрава мэр отметил, что в ведомстве дают цифры по всем регионам и могли "не совсем корректно посчитать"

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил число инфицированных коронавирусом в столице. Ссылаясь на данные Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, городской глава сообщил, что за минувшие сутки столица получила 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Таким образом, в столице на 23 марта уже 24 больных COVID-19.

Отметим, что ранее Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщал, что в столице зафиксировано 20 новых случаев инфицирования, а всего заболевших – 29 человек.

"Из 14 новых лабораторно подтвержденных случаев 8 больных – женщины (от 25 до 49 лет) и 6 мужчин (от 23 до 56 лет). Из 24 зарегистрированных случаев 22 случая – инфицированы киевляне, вернувшиеся из европейских стран. Преимущественно из Франции, Германии и Испании. Два случая – местное заражение от больных из Житомирской области и Киева. На сегодня 13 из 24 больных находятся в больницах Киева. 11 больных – в самоизоляции и получают лечение дома под контролем врачей", – сказал мэр в ходе брифинга 23 марта.

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По данным Кличко, на сегодняшний день в Киеве протестировано быстрыми тестами 594 жителя города. А 22 образца отправили в Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины для подтверждения или опровержения диагноза.

По поводу расхождения числа заболевших с данным Минздрава Кличко отметил, что в ведомстве дают цифры по всем регионам и могли "не совсем корректно посчитать".

Напомним, самолет из Китая доставил в Украину тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты:

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

Также отметим, что с 23 марта в Киеве ужесточили карантин на пассажирском транспорте.

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