Коп, сбивший ребенка под Киевом, получил строгий выговор

В полиции уточнили, что после ДТП ребенок не обращался в медучреждения

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Патрульный полицейский, которыенаехал на ребенка на пешеходном переходе в Борисполе на улице Шевченко, получил строгий выговор, сообщает пресс-служба городской полиции.

В сообщении уточняется, что ДТП произошло еще 17 мая.

"Находясь за рулем служебного автомобиля Toyota Prius, патрульный полицейский, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы предоставить преимущество пешеходам, чем нарушил Правила дорожного движения и совершил наезд на мальчика", - напомнили в полиции.

Выяснилось, что ДТП произошло рядом с местом проживания ребенка. Патрульные отвели мальчика домой, мама ребенка осмотрела сына, не нашла никаких телесных повреждений и отказалась от медпомощи.

"Сразу как об этом стало известно, руководство управления патрульной полиции в Киевской области провело проверку по данному событию и неоднократно общалось с родителями мальчика. По результатам проверки было установлено, что пешеход не получил каких-либо телесных повреждений и не обращался в медицинские учреждения", - заявили в полиции, добавив, что ни самокат ребенка, ни служебный автомобиль также не были повреждены.

В отношении патрульного, который был за рулем служебной машины, было вынесено административное постановление по ч. 1 ст. 122 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах). Также к нему за совершение дисциплинарного проступка применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

Напомним, что не так давно в столице представитель общественной организации "Международный антикоррупционный комиссариат" сбил ребенка. Также недавно в Киеве водитель сбил на тротуаре мужчину и маленькую девочку.

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