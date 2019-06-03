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Под Киевом копы сбили школьника на пешеходном переходе: видео

3 июня, 10:51

К счастью, в ДТП ребенок не получил значительных травм

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Борисполе на улице Шевченко патрульные полицейские наехали на школьника, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

На видео видно, как мальчик пытается проехать переход на самокате, однако на него наезжает машина патрульных, после чего он падает на асфальт. При этом на проезжей части отсутствует соответствующая разметка.

"К счастью, обошлось без травмированных, но "осадок остался", – говорится в сообщении.

Подробности ДТП выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Переяслав-Хмельницком сотрудники местного отделения полиции ранили пятилетнего ребенка в голову из огнестрельного оружия. По подозрению в данном деле задержаны двое полицейских. Как сообщил ранее глава Нацполиции Сергей Князев, полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший мальчик находится в реанимационном отделении, у него тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма.

Напомним, что не так давно в столице представитель общественной организации "Международный антикоррупционный комиссариат" сбил ребенка. Также недавно в Киеве водитель сбил на тротуаре мужчину и маленькую девочку.


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Тег ДТП, Борисполь, пешеходный переход

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