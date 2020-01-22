Копы объявили подозрение рейдерам, захватившим ЖК под Киевом

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Правоохранители Киевской области объявили подозрение трем фигурантам дела о рейдерских захватах недвижимости в Киево-Святошинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Так, трое мужчин, организатор и двое исполнителей, для захвата недвижимости использовали заведомо поддельные документы, печати и бланки. По данным полиции, создал преступную группу и руководил ею 55-летний мужчина, он обеспечивал финансирование и разрабатывал планы завладения чужим имуществом, определял способы его выполнения, распределял роли и функции каждого из участников.

"С использованием поддельных документов и печатей злоумышленники завладели имуществом общества с ограниченной ответственностью в селе Чайки на сумму почти 14 млн 865 тыс. гривен", – говорится в сообщении.

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Всем фигурантам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

Также задержан "черный риелтор", который принимал участие в рейдерских захватах путем использования поддельных документов и электронных ключей доступа к Госреестру прав на недвижимое имущество.

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Мужчине объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.

Задержанным 22 января изберут меру пресечения в Киево-Святошинском райсуде.

Ранее в Киеве разоблачили мошенников, которые незаконным путем завладели зданием знаменитой усадьбы Миллера в историческом центре города.

Также в столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам. Жертвой мошенников стала 89-летняя женщина. Злоумышленники подделали паспорт и документы на квартиру и перепродали ее. Преступники присвоили более 600 тыс. гривен. И такие случаи не единичны.

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