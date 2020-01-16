В Киевской области мужчина присвоил целый ЖК за 55 миллионов гривен

Киевлянин организовал преступную схему по переоформлению жилого комплекса на свое имя

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области мужчина незаконно присвоил целый жилой комплекс стоимостью более 55 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Так, полиция расследовала дело "черных" регистраторов, к деятельности которых оказался причастен 55-летний киевлянин.

"Мужчина был одним из совладельцев жилого комплекса. В процессе строительства жилых домов подозреваемый решил присвоить все имущество. Для этого организовал преступную схему по переоформлению жилого комплекса на свое имя. К такой деятельности привлек двух сообщников и "черных" регистраторов. Сообщники отвечали за организацию деятельности всех процессов преступной схемы и рейдерский захват жилого комплекса", – говорится в сообщении.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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"Черные" регистраторы переоформляли недвижимость с помощью поддельных документов, а также незаконно входили в государственный реестр прав на недвижимое имущество. При этом взлома самой базы не происходило. Злоумышленники использовали ключи доступа пользователей временно оккупированных территорий.

Сейчас организатору и его сообщникам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) УК Украины. Им грозит до 10 лет заключения и конфискация имущества.

Ранее в Киеве разоблачили мошенников, которые незаконным путем завладели зданием знаменитой усадьбы Миллера в историческом центре города.

Также в столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам. Жертвой мошенников стала 89-летняя женщина. Злоумышленники подделали паспорт и документы на квартиру и перепродали ее. Преступники присвоили более 600 тыс. гривен. И такие случаи не единичны.

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