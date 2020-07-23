Копы перекрыли улицу недалеко от станции метро в Киеве: подробности и фото

Местные жители сообщили в полицию об обнаружении подозрительного предмета на остановке недалеко от "Лесной"

В Киеве в четверг, 23 июля, полиция перекрыла улицу Киото недалеко от станции метро "Лесная" из-за обнаружения подозрительного предмета на остановке, общественный транспорт ходит с перебоями.

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Как стало известно сайту "Сегодня", местные жители сообщили в полицию об обнаружении подозрительного предмета на остановке транспорта по Киото.

"На место выехали взрывотехники и кинологи. Они должны проверить территорию. Пока точно неизвестно, что именно обнаружили граждане – ничейный пакет или сумку. Информация проверяется", – сообщили в патрульной полиции Киева.

Также копы показали, как выглядит подозрительный предмет на остановке:

Реклама Фото: патрульная полиция Киева

Как сообщается в Telegram-канале "Киевпастранса", в связи с ЧП задерживаются троллейбусы и автобусы.

"Задерживается движение троллейбусов №37,37А и автобусов №33 по ул. Киото ост. "ст. м. "Лесная" по причине перекрытия движения транспорта полицией", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в районе места инцидента уже наблюдаются небольшие тянучки.

Напомним, что ранее по Киеву прокатилась волна минирований, в связи с чем на улицах усилили меры безопасности. При этом 22 июля по городу обнаружили несколько подозрительных чемоданов. Одну из сумок нашли возле станции метро "Вокзальная". Пока багаж проверяли, станция метрополитена была закрыта на вход и выход, также проводили эвакуацию людей. Кроме того, мы писали о брошенном чемодане на площади Космонавтов.

Новости "Сегодня" также писали, что 17 июля у станции метро "Шулявская" в столице произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.

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