Копы показали, как задерживали под Киевом мужчину, угрожавшего застрелить себя (видео)

Водителя начали преследовать после того, как он наехал на правоохранителя. При этом пострадали еще трое копов

Полиция Киевской области опубликовала видео задержания мужчины, который в четверг, 5 марта, на улице Киевский путь в Борисполе устроил ДТП, а после того, как его авто блокировали копы, вышел из машины и приставил к своему виску пистолет.

На опубликованных кадрах видно, как полицейские ведут переговоры с мужчиной, уговаривая его положить пистолет на землю.

В результате достигнутого с нарушителем компромисса к нему подошел правоохранитель и приковал к себе наручниками, хотя мужчина так и не убрал пистолет от виска. Только на пути к машине к ним подошел еще один коп и забрал у мужчины пистолет.

В патрульной полиции Борисполя сообщили полную хронологию событий. Так, к ним поступила ориентировка, что из Киева в направлении города движется Honda Accord черного цвета, водитель которой наехал на полицейского.

"Экипаж патрульных заметил автомобиль, который проходил по ориентированию, и подал требование об остановке. Однако водитель лишь ускорил движение. На неоднократные озвучивания требований остановиться водитель не реагировал и грубо нарушал Правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации для других участников дорожного движения. Стражи порядка приняли решение ограничить движение транспорта. Путем блокирования улице Киевской путь автомобиль был остановлен. Однако нарушитель никого не подпускал, угрожал застрелить себя из предмета, похожего на оружие. Впоследствии он был задержан работниками КОРДа", – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что во время преследования водителя трое патрульных получили травмы, их госпитализировали в больницу. Два служебных авто копов повреждены.

Ранее сообщалось, что в Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 бандитов.

Также в прошлом году на мосту Метро Алексей Белько угрожал взрывом и был задержан спецназом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться