Подозреваемого на мосту в Киеве задержали: подробности угрозы теракта

Подозреваемый на мосту метро в Киеве, который открыл стрельбу и угрожает взрывом, задержан спецназом.

Об этом в комментарии СМИ заявил главаы МВД Арсен Аваков.

"Его задержали", – подтвердил министр.

"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию о событиях, происходящих на мосту метро.

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Советник министра МВД Антон Геращенко также отметил, что терррист угрожавший сегодня взорвать "Метромост" только что задержан спецназом Нацполиции – "КОРД".

"Спасибо всем полицейским, кто рискуя своей жизнью бережет покой киевлян.

При задержании никто из сотрудников полиции не пострадал.

Правонарушителю будет оказана необходимая медицинская и психиатрическая помощь, после чего его ждёт суд", – написал Геращенко в Facebook.

Как сообщалось, подозреваемый находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков. Об этом журналистам на месте событий сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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