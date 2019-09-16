Копы показали на видео мужчину, обстрелявшего в Киеве пожарных

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы при тушении пожара, которую устроил житель Киева. В частности, мужчина обстрелял спасателей, которые приехали на ликвидацию пожара на ул. Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе.

Согласно данным пресс-службы столичного главка Национальной полиции, житель дома перепутал пожарных с ворами: при этом он сделал несколько выстрелов.

"Предварительно установлено: спасатели приехали ликвидировать возгорание на крыше пристройки жилого дома мужчины. Для окончательного тушения пламени им необходимо было попасть в помещение. В этот момент хозяин спал в пристройке и, услышав, что кто-то выламывает дверь, он предупредил неизвестных о том, что будет стрелять, а затем сделал два выстрела в помещении, а потом выбежал на улицу и еще дважды выстрелил вверх", - говорится в сообщении.

Мужчина признался полицейским, что не узнал пожарных и подумал, что в здание хотели проникнуть воры. 64-летний киевлянин ранее к уголовной ответственности не привлекался. На травматическое оружие, из которого он стрелял, у него есть разрешение.

Правоохранители изъяли пистолет, а мужчину отправили в управление полиции для установления обстоятельств происшествия.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Федорова в троллейбусе произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали два человека, они с огнестрельными ранениями госпитализированы в больницу.

Также во дворе на проспекте Мира (Днепровский район) произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили две женщины и мужчина.

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