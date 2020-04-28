Смертельное ДТП в Киеве с BMW, летящим по тротуару : появились подробности и видео

Водитель насмерть сбил женщину 1972 года рождения и сам оказался в больнице

Стали известны новые подробности смертельного ДТП на киевских Позняках, где автомобиль BMW выехал на тротуар и насмерть сбил женщину, а потом врезался в автомобиль Chevrolet и вылетел на газон.

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, "на месте работает следственно-оперативная группа, выясняют все причины и механизм ДТП".

Погибшая женщина – 1972 года рождения. Ее тело поместили в черный мешок, а на тротуаре остались ее кроссовки, которые слетели с ног после удара.

Стало известно также, что за рулем BMW находился мужчина 1986 года рождения, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель Chevrolet 1973 года рождения от госпитализации отказался.

В свою очередь очевидцы аварии рассказали, что отлетевшие куски от кузова BMW разбросаны на площади до сотни метров по тротуару.

Напомним, не так давно столичные копы поймали девушку, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ездила по городу на скорости 200 км/час.

Также сообщалось, что в Харькове старший следователь Государственной фискальной службы посреди ночи устроил пьяные гонки с полицией, пытаясь скрыться от патрульных.

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