Погибла почти вся семья: водитель, устроивший жуткое ДТП под Киевом, уже был дважды судим

Один из сроков мужчина отбывал еще за одну смертельную аварию

Водитель, который устроил смертельную аварию на Старообуховской трассе под Киевом (Столичное шоссе в районе Конча-Заспы), в которой погибли двое взрослых и двое детей, уже был дважды судим. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, по информации паблика, за рулем Mercedes, вылетевшего на встречку, находился мужчина 1981 года рождения. Он родился в Штоково-17 (Приморский край в России), является гражданином Украины.

Мужчина в 2007 году был судим по ч. 2 ст. 345 УК Украины ("Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей"). Тогда Печерский районный суд дал ему четыре года с испытательным сроком в два года. В 2010 году он был судим уже во второй раз – по ч. 2 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение"). Васильковский суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы и лишил права вождения на три года.

/ Фото: Киев Оперативный

Также в Сети появилось новое видео, как водитель проходил тест на драгере после смертельной аварии на Старообуховской трассе:

При этом также в паблике отмечают, что, по предварительной информации, мужчина работал на даче у владельца Mercedes, а через 20 минут после жуткой аварии автомобиль был подан в розыск, как угнанный.

Как сообщалось ранее, водитель Mercedes вылетел на встречку на Старообуховском шоссе и врезался в Hyundai, в котором находились пять человек. В результате аварии погибла почти вся семья: мать, отец, сын и дочка. Еще один ребенок – 12-летний мальчик – в тяжелом состоянии остается в реанимации. Драгер показал у водителя Mercedes 1,32 промилле.

Напомним, не так давно на столичных Позняках автомобиль BMW выехал на тротуар и насмерть сбил женщину.

Также смотрите об аварии на столичном Политехе:

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