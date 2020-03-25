Копы сообщили подробности дебоша голого мужчины в киевском магазине

Столичная полиция сообщила обстоятельства инцидента в магазине на Харьковском шоссе, где заподозренный в краже мужчина разделся догола и устроил скандал.

По данным Главного управления Национальной полиции в Киеве, охранник магазина на днях заподозрил подвыпивших мужчин в краже и попросил на кассе добровольно показать содержимое карманов.

"Однако они агрессивно отреагировали на просьбу, начали высказываться нецензурной бранью, а один из них стал швырять одежду у людей. В дальнейшем охраннику удалось выставить их на улицу, на что один из злоумышленников разбил стекло входной двери", – говорится в сообщении.

На место прибыла полиция и задержала хулиганов. Дебоширами оказались двое братьев – уроженцы Черкасской области, 1991 и в 1986 годов рождения. Оба ранее судимы за преступления, связанные с наркотиками, и ограбления.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Глевахе под Киевом неизвестные похитили из магазина платежный терминал. Инцидент произошел рано утром на глазах очевидцев.

Кроме того, в Киевской области злоумышленники ограбили магазин мехов и вынесли из него 12 шуб стоимостью более 130 тысяч гривен. Причем на то, чтобы провернуть дело, похитителям потребовалось всего 50 секунд.

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