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Крупный пожар возле костела в Киеве: в жилом доме обрушилась крыша, а квартиры затоплены

20 августа, 08:53

Наталья Руда Наталья Руда

В некоторых местах воды по колено

Квартиры в жилом доме на Большой Васильковской, 81, в котором 19 августа произошел сильный пожар, после ликвидации ЧП оказались затоплены.

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Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Жильцы дома, где был пожар, в слезах и в шоке. Их пустили в свои квартиры. По словам людей, там все затоплено водой, в некоторых местах она по колено. А самое неприятное то, что крыша прогорела и обрушилась в квартиры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели после пожара закрыли дома на вход, чтобы проверить, насколько историческое здание годится для проживания. При этом жильцов планировали расселить в гостиницы.

Напомним, что пожар в жилом доме недалеко от костела вспыхнул накануне вечером. По данным пожарных, загорелась квартира на четвертом этаже и огонь быстро распространился на крышу. Пожар ликвидировали более трех часов, Большая Васильковская перекрывалась.

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Отметим, что в последнее время в столице участились пожары в жилых домах. Не так давно мы писали о ЧП в высотке на улице Бориспольской.

Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

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Киев пожар Большая Васильковская

Источник: Сегодня

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