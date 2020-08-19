В центре Киева вспыхнул масштабный пожар в жилом доме (видео)

Загорелось здание на Большой Васильковской, недалеко от костела

В центре Киева вспыхнул крупный пожар в жилом доме на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже.

"Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Сейчас пламя перекинулось на крышу дома. Пожарные эвакуировали из дома семерых жильцов", - рассказали сайту "Сегодня" в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева.

Спасатели отметили, что "пока информации о погибших или пострадавших у нас нет".

"Пожарные расчеты приступили к тушению огня. Ориентировочно площадь возгорания составила 50 квадратных метров", - добавили в ведомстве.

Видео: Telegram / Київ24

К борьбе с огнем привлекли девять единиц специальной техники и 37 человек из личного состава ГСЧС. Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности.

Видео: Telegram / kievmap

Из-за пожара и специальной пожарной техники, прибывшей на место происшествия, полиция перекрыла движение транспорта по улице Большой Васильковской.

Видео: Telegram / kievmap

Напомним, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года в Украине на пожарах погибли почти тысяча человек.

Также мы сообщали о пожаре в жилом доме возле Голосеевского парка. Во время борьбы с огнем спасатели нашли в горевшей квартире тело погибшей женщины.

Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

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