Крыса напугала жителей столичных Нивок, вынырнув из унитаза в квартире (видео)

Жители дома по улице Ружинской, 10, в Киеве заметили в унитазе своей квартиры крысу. По информации киевлян, они проживают на первом этаже дома и появление грызуна в унитазе их здорово напугало. В социальных сетях люди предупреждают друг друга о возможной опасности. Известно, что крысы – переносчики разных инфекционных болезней.

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Видео плавающего в унитазе грызуна начали активно обсуждать участники группы "Нивки разом!".

Люди подняли тему травли кошек в микрорайоне Нивки, мол, из-за того, что кошек травили и выгоняли из подвалов, там расплодились крысы.

Многие жители отмечают, что ситуация изменилась к лучшему после того, как городские власти заварили мусоропроводы, которые служили местом для обитания и расплода крыс.

Также люди подняли тему дератизации грызунов, точнее, они интересовались: когда она проводилась в доме последний раз и как часто должна проводиться.

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Этот вопрос мы задали чиновникам Киевской городской государственной администрации. Там отмечают, что прежде всего жители должны сообщать о таких случаях не в социальные сети и не в СМИ, а оставлять заявки с указанием точного адреса на службах 1551 и 1557, только так можно выяснить проблему и быстро ее решить.

"От жителей дома по улице Ружинской, 10 заявок в службу района о проведении дератизации не поступало. Поэтому как только стало известно о проблеме, специалисты выехали на место и уже сейчас там проводится дератизация помещений", – сообщили сайту "Сегодня" в КГГА.

Там отмечают, что в большинстве случаев крысы появляются в домах, где остались действующие мусоропроводы.

"В городе остался 61 дом с открытыми и действующими мусоропроводами, поскольку жители были категорически против того, чтобы их закрыть. Они считают, что им так будет лучше жить, удобнее. Вполне возможно, что в мусоропроводе могут расплодиться крысы. В такую жару они мигрируют в подвалы, где прохладно, а некоторые пролезают по трубам и попадают в унитазы", – рассказали нам в КГГА.

В Госпродпотребслужбе Киева отмечают, что за травлю крыс по закону отвечают районные государственные администрации, в данном случае Шевченковская РГА. И непосредственно балансодержатели территории или дома.

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"Контроль по своевременному проведению дератизации возложен на профильное управление, в каждом районе столицы. Именно там должны следить за проведением этих мероприятий в жилых домах, гостиницах и общежитиях. Увы, целенаправленной контролирующей функции, сегодня нет. Эта система регулируется Министерством охраны здоровья. И, к сожалению, вопрос полностью выпал из схемы контроля. Он осуществляется в общем плане, и может контролироваться только на определенном объекте. Если раньше, например, 5 лет назад, можно было строго спросить – почему не выполняется дератизация у санэпидстанции (ее реформировали), то сейчас в этой сфере нет учета и строго контроля, он только со стороны РГА", – пояснили сайту "Сегодня" в Госпродпотребслужбе Киева.

Там уточняют, что дератизация должна проводиться два раза в год. Сплошная дератизация делается перед периодом размножения грызунов – в марте и октябре. А при обслуживании объектов группы риска дератизация должна выполнятся раз в квартал, в зависимости от величины и заселения дома.

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В Госпродпотребслужбе отмечают, что они лишь осуществляют контроль за операторами рынка, которые проводят продажу и реализацию продуктов питания. Также специалисты службы в случае необходимости или жалоб со стороны жэков на засилье грызунов, работают в составе комиссий при РГА.

Напомним, решение закрыть в городе мусоропроводы в Киеве было принято на фоне распространения коронавируса.

Также мэр Киева Виталий Кличко обещал, что мусорного коллапса в условиях карантина в столице не будет.

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