На столичных Нивках неизвестные травят котов. Об этом сообщает служба спасения животных Kyiv Animal Rescue Group.

Так, спасатели отмечают, что в районе Нивок регулярно встречаются случаи отравления котов, один из них произошел недавно на Невском переулке.

"На Невском переулке найдена отравленная кошка в тяжелом состоянии. Кошка была немедленно госпитализирована, но скончалась в реанимации. Напомним, что в районе Нивок, Туполева, регулярно встречаются случаи отравления котов. При обнаружении такого следует немедленно обращаться в ветклинику, т.к. каждая минута задержки может привести к гибели животного", – говорится на странице спасателей в Facebook.

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Ранее сообщалось, что в Государственной экологической инспекции столичного региона обеспокоились массовым истреблением птиц в Киевской области. Оказывается, пчеловоды, защищая пчел, убивают птиц. Также в Гидропарке коммунальщики уничтожили гнезда ласточек.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки с 15-метровой высоты.

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