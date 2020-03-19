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Мусоропроводы в Киеве закроют через несколько недель: как будет проходить процедура

19 марта, 17:36

Екатерина Степаненко

Мусоропроводы очистят, продезинфицируют и закроют в течение наскольких недель

Покончить с мусоропроводами в многоэтажках в самое ближайшее время планирует власть Киева. Избавиться от советского рудимента должны за несколько недель. Такое решение приняла Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киева. Мусоропроводы – дополнительный источник антисанитарии и в условиях распространения коронавируса и составляют дополнительную угрозу здоровью киевлян. Об этом в эксклюзивном интервью новостям "Сегодня" сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"По реакции людей мы видим, что большинство поддерживает такое решение. Надоело чувствовать этот запах в подъезде. Те помещения, в которые попадает мусор, их потом продезинфицируют, закроют, и мы избавимся элемента, который негативно влияет на распространение вируса", – заявил он.

Ранее депутаты Киеврады предложили полностью прекратить работу мусоропроводов в городских многоэтажках: заварить их и дезинфицировать. Такой проект решения поддержали на экологической комиссии. Поясняют, что мусоропроводы сегодня — это рассадники антисанитарии, без них в домах станет чище, а люди начнут сортировать отходы.

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Между тем многоэтажки теперь можно строить без мусоропроводов – это предусмотрено новыми украинскими строительными нормами.

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Киев мусоропровод коронавирус

Источник: Сегодня

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