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Трещины на стеклянном мосту в центре Киева: появились фото с высоты

27 мая, 10:48

В КГГА пообещали в течение суток починить мост

Фото: Информатор

В сети появились фотографии с высоты нового пешеходно-велосипедного моста в центре Киева, на стеклянный вставках которого через день после открытия пошли трещины.

Людей после ЧП вывели с моста, однако позднее снова запустили, оградив опасные участки.

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал поврежденный мост. Он считает, что просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что стреляли, подчеркнул Кличко. Он подчеркнул, что "подобные диверсии – криминал, и они будут иметь жесткий ответ".

По его словам, поврежденные элементы будут заменены в течение суток.

Напомним, что официального имени у моста пока нет, но в народе его уже успели окрестить "селфи-мостом". Прозвище полностью оправдано, так как после открытия на мост пришли тысячи человек, чтобы  сфотографироваться на фоне видов Киева и посмотреть на необычный стеклянный пол.


Ранее мы сообщали, что вокруг одного из самых известных долгостроев Киева — Подольско-Воскресенского моста, который строится с 2003 года, — заметно активизировались строители. "Сегодня" узнали, что там происходит и когда власти планируют открыть автопереправу на Троещину.

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Тег Киев, мост, вандализм

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