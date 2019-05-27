Трещины на стеклянном мосту в центре Киева: появились фото с высоты
В КГГА пообещали в течение суток починить мост
В сети появились фотографии с высоты нового пешеходно-велосипедного моста в центре Киева, на стеклянный вставках которого через день после открытия пошли трещины.
Людей после ЧП вывели с моста, однако позднее снова запустили, оградив опасные участки.
Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал поврежденный мост. Он считает, что просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что стреляли, подчеркнул Кличко. Он подчеркнул, что "подобные диверсии – криминал, и они будут иметь жесткий ответ".
По его словам, поврежденные элементы будут заменены в течение суток.
Напомним, что официального имени у моста пока нет, но в народе его уже успели окрестить "селфи-мостом". Прозвище полностью оправдано, так как после открытия на мост пришли тысячи человек, чтобы сфотографироваться на фоне видов Киева и посмотреть на необычный стеклянный пол.
Ранее мы сообщали, что вокруг одного из самых известных долгостроев Киева — Подольско-Воскресенского моста, который строится с 2003 года, — заметно активизировались строители. "Сегодня" узнали, что там происходит и когда власти планируют открыть автопереправу на Троещину.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трещины на стеклянном мосту в центре Киева: появились фото с высоты". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как столица отметила День Киева: ЧП на "мосту Кличко" и марафон ради спасения детей
По одной из версий, в стекло на новом пешеходном мосту стреляли
Новый "стеклянный" мост в Киеве закрыли из-за повреждения
На месте происшествия работали сотрудники Печерского управления полиции