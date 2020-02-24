Курьез в Голосеево: голый мужчина лежал на асфальте и звал Андрюху (видео)

На Голосеевском проспекте произошел необычный случай. Там неадекватный водитель Volkswagen выбежал из автомобиля и напал на прохожего. После этого он разделся догола и, лежа на холодном асфальте, кричал: "Андрюха!".

В патрульной полиции сайту "Сегодня" сообщили, что мужчину могла забрать с места скорая помощь, если у него начались проблемы с психикой.

"У нас на Голосеевский проспект вызовов не было. Возможно, скорую вызвали очевидцы события", – сообщили в патрульной полиции Киева.

Там добавили, что на место могли вызывать и следственно-оперативную группу Голосеевского района, если человек напал на прохожего.

В полиции Голосеевского района нам сообщили, что на место ЧП с голым мужчиной следственно-оперативная группа не выезжала.

"Возможно, патрульные вызвали на место ЧП медиков, и голого мужчину сразу отвезли в больницу или он самостоятельно скрылся с места, где его обнаружили очевидцы", – пояснили в полиции Голосеевского района. В тренде В Киеве "скорая" попала в ДТП: такси занесло на тротуар (фото)

Там отмечают, что с Голосеевского проспекта никто не обращался к ним с заявлением по поводу нападения.

Очевидцы добавляют, что голый мужчина, заметив проблесковые маяки скорой помощи, быстро собрал свои вещи, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Ранее на столичном Крещатике заметили обнаженного парня атлетического телосложения с большим желтым рюкзаком. С такими же обычно ездят курьеры одной из служб доставки. Из одежды на нем были лишь стринги с забавным принтом и кроссовки. Полиция, по словам очевидцев, голым "курьером" не заинтересовалась – в отличие от ситуации, когда женщина гуляла по улице голышом.

Недавно в центре Львова задержали гражданина Израиля, который голым бегал по городу. После того как его доставили в райотдел и выяснили адрес проживания, патрульные приехали к нему домой по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены правоохранители обнаружили и изъяли наркотики.

А недавно по улицам Днепра разгуливал голый мужчина – горожане встречали нудиста в одном из спальных районов города. Свидетели говорят, что мужчина не стеснялся и даже кое с кем успел пообщаться.

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