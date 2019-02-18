Курьезное ДТП в Киеве: Mercedes врезался в общественный туалет и перевернулся
Авария произошла возле станции метро "Лыбедская"
Крупное ДТП произошло в Киеве на днях, возле станции метро "Лыбедская". Предварительно, Mercedes ехал на высокой скорости в сторону центра города, а Daewoo Lanos развернулся, создав аварийную ситуацию.
В итоге "мерс" протаранил отбойник, врезался в общественный туалет и перевернулся на крышу. Люди, к счастью, не пострадали. Админпротоколы составили на обоих водителей.
Напомним, на выходных в Киеве на Столичном шоссе произошла жуткая авария. Там в ночь на 16 февраля 20-летний водитель внедорожника BMW Х5 вылетел с дороги, протаранил ограду, а после этого врезался в Daewoo Lanos.
От удара легковушку смяло и она вспыхнула. Водителю Daewoo, несмотря на травмы, удалось выбраться. После того как спасатели потушили огонь, в салоне обнаружили обгоревшее тело пассажирки.
Ранее накануне в Киеве неадекватный водитель устроил столкновение, но при этом притворялся пострадавшим, вел себя агрессивно и сопротивлялся полиции.
Также мы сообщали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за не пристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень, но водителям он мешает.
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