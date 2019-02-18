Курьезное ДТП в Киеве: Mercedes врезался в общественный туалет и перевернулся

Авария произошла возле станции метро "Лыбедская"

Фото: А.Ракитин

Курьезное ДТП в Киеве: Mercedes врезался в общественный туалет и перевернулся Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aac/4fc/5c6aac4fca5ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aac/4fc/5c6aac4fca5ee.jpg 2019-02-18T15:00:00+02:00 Происшествия Авария произошла возле станции метро «Лыбедская»

Крупное ДТП произошло в Киеве на днях, возле станции метро "Лыбедская". Предварительно, Mercedes ехал на высокой скорости в сторону центра города, а Daewoo Lanos развернулся, создав аварийную ситуацию.



























В итоге "мерс" протаранил отбойник, врезался в общественный туалет и перевернулся на крышу. Люди, к счастью, не пострадали. Админпротоколы составили на обоих водителей.

Напомним, на выходных в Киеве на Столичном шоссе произошла жуткая авария. Там в ночь на 16 февраля 20-летний водитель внедорожника BMW Х5 вылетел с дороги, протаранил ограду, а после этого врезался в Daewoo Lanos.

От удара легковушку смяло и она вспыхнула. Водителю Daewoo, несмотря на травмы, удалось выбраться. После того как спасатели потушили огонь, в салоне обнаружили обгоревшее тело пассажирки.

Ранее накануне в Киеве неадекватный водитель устроил столкновение, но при этом притворялся пострадавшим, вел себя агрессивно и сопротивлялся полиции.

Также мы сообщали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за не пристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.