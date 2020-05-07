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Лесные пожары в Чернобыле до сих пор не потушили: что там сейчас происходит

7 мая, 07:43

Тина Наринецкая

В Зоне отчуждения до сих пор работают спасатели

В Чернобыльской зоне отчуждения, в которой более месяца тушат масштабные лесные пожары, все еще работают спасатели. Они тушат тления торфяников, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 7 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников", – рассказали спасатели.

На данный момент над тушением очагов тления работают 49 человек и 28 единиц техники лесных хозяйств.

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Фото: @kirilltikhov

Напомним, пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию только усугубили ветер и сухая погода, и быстро справиться с огнем не удалось.

Ранее глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин в своем видеообращении к гражданам заявил, что с начала 2020 года в украинских экосистемах произошло около 23 тысяч пожаров. По его словам, основной причиной пожара является человеческий фактор: люди либо сознательно поджигают поля, либо неаккуратно ведут себя с огнем.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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