Масштабные пожары в Чернобыле: спасатели рассказали о ситуации

Пламя охватило Зону отчуждения еще месяц назад

/ Фото: ГСЧС

В Чернобыльской зоне отчуждения, которую еще месяц назад охватили масштабные лесные пожары, до сих пор работают спасатели. Там все еще тлеют торфяники, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7:00 6 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников", – рассказали спасатели.

Над тушением огня сейчас работают 53 человека и 31 единица техники лесных хозяйств.

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Напомним, пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию только усугубили ветер и сухая погода, и быстро справиться с огнем не удалось.

Ранее глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин в своем видеообращении к гражданам заявил, что с начала 2020 года в украинских экосистемах произошло около 23 тысяч пожаров. По его словам, основной причиной пожара является человеческий фактор: люди либо сознательно поджигают поля, либо неаккуратно ведут себя с огнем.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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