Летел на крыше и пробил ограждение: появилось видео резонансного ДТП на Левобережной в Киеве

Водителя легковушки с травмами забрала скорая, больше никто не пострадал

/ Фото: Цензор

На днях в столице произошло громкое ДТП: автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал на тротуар. Резонансная история продолжает обрастать деталями.

Как сообщает Патрульная полиция Киева, водитель Subaru, двигаясь по Броварскому проспекту в направлении моста Метро, не справилась с управлением и совершила наезд на дорожное ограждение. В результате чего автомобиль перевернулся на крышу и съехал на тротуар.

Также полиция опубликовала видео происшествия.

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За рулем автомобиля находилась 50-летняя женщина, с диагнозом "черепно-мозговая травма" ее госпитализировали медики.

К счастью, в момент падения на тротуаре пешеходов не было.

Общая статистика аварий в Украине очень печальна: за десять месяцев 2019 года произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Также полиция назвала главные причины аварий с пострадавшими у нас в стране. Так, на первом месте грустного рейтинга — превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков.

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