Пожары в Чернобыльской зоне: в ГСЧС рассказали, что осталось потушить

Масштабные пожары вспыхнули в Зоне отчуждения около месяца назад

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели до сих пор работают над тушением масштабных лесных пожаров. Несмотря на то, что огонь ликвидировали, местами наблюдаются тления торфяников, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 5 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках, пройденных огнем", – рассказали спасатели.

На данный момент к тушению тлений привлекли 210 человек и 74 единицы техники. Из них от ГСЧС – 142 человека личного состава и 36 единиц техники.

Напомним, пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию только усугубили ветер и сухая погода, и быстро справиться с огнем не удалось.

Ранее глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин в своем видеообращении к гражданам заявил, что с начала 2020 года в украинских экосистемах произошло около 23 тысяч пожаров. По его словам, основной причиной пожара является человеческий фактор: люди либо сознательно поджигают поля, либо неаккуратно ведут себя с огнем.

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