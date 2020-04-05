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Под Чернобылем горят 100 га леса, радиация – выше нормы: подробности

5 апреля, 13:25

Сергей Мартынец

Кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья

Смог в Киев занесло с Чернобыльской зоны, где уже в общей сложности горят 100 гектаров леса. Временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что и уровень радиации превышает норму почти в 20 раз.

По его словам, спасатели продолжают бороться с пожаром и ситуация сейчас сложная.

"Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в целом пылают более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья. Есть плохие новости – в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара", – написал Фирсов в Facebook.

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Как сообщали новости "Сегодня", 4 апреля в Чернобыльской зоне начался масштабный лесной пожар. К тушению пожара в зоне отчуждения привлечены 91 огнеборец и 18 единиц техники, в том числе и самолеты.

Мы уже писали, что что в столице за последние сутки случилось еще пару пожаров, также Киев окутала опасная дымка – воздух в городе загрязнился. В соцсетях стали выставлять фото затуманенного Киева. В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что этот смог связан с погодными условиями.

Чернобыльская зона отчуждения с высоты птичьего полета

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радиация пожар чернобыльская зона Егор Фирсов

Источник: Сегодня

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